ДТП заставило туристов мокнуть под дождём в одном из красивейших мест Петербурга

Не лучший вариант любоваться красотами Санкт-Петербурга: туристы попали в ДТП в центре города в дождливое воскресенье, 12 августа.

Видео с места аварии выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что в одном из самых красивых и туристически привлекательных мест города – на Стрелке Васильевского острова – столкнулись микроавтобусы.

Три транспортных средства стоят бок о бок, на двух заметны значительные повреждения. Минивэн даже зацепил встречную полосу.

«Сбор» одинаковых машин кажется курьёзным (как, например, белый «паровозик» на Литейном проспекте субботним вечером). Однако эта авария, возможно, не обошлась без травм. Участники группы видели там сразу три машины скорой помощи.