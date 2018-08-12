В горах Алтая замерзают четверо туристов. Их снаряжение и палатки унёс ветер

Туристическая группа из четырех человек терпит бедствие в юго-западной части горного Алтая. Из-за шквального ветра в ближайшие сутки подобраться к ним не смогут.

Как сообщили в сибирском региональном центре МЧС России 12 августа, туристы заблокированы в Усть-Коксинского районе республики на вершине Ак-кем. Помощи они запросили, оставшись без снаряжения и палаток на высоте четыре с лишним километра. Инвентарь унесло сильным ветром, подрывы которого достигают 20 метров в секунду. Он же не даёт поднять вертолёт.

Пеший путь у спасателей займёт не меньше трёх дней, но погода и обледеневшая скальная порода делает восхождение невозможным.

«В горах дождь, переходящий в снег, и сильный ветер. Туристы замерзают, самостоятельно спуститься с горы не могут», – сообщают в МЧС. Эвакуировать застрявших в горах намерены при малейшем улучшении погоды. Пока порывы ветра не утихают.

Сейчас по спутниковому телефону туристы поддерживают связь с сезонным постом спасателей, который находится у подножия горы. Оттуда им направляют рекомендации по выживанию в экстремальных условиях.

«Если погода в горах нормализуется, вылет вертолёта мы можем планировать не ранее утра 13 августа», – рассказал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий.

Вертолёт ведомства из Красноярска в ближайшее время собираются передислоцировать на максимально близкое расстояние к вершине. Это или Новосибирск, или Кемерово, откуда приехали все четверо мужчин.

В горах Пакистана аналогичная спасательная операция длилась неделю. На протяжении семи дней вертолёты пытались приблизиться к петербургскому альпинисту, застрявшему на высоте в 6200 метров без продуктов и снаряжения. На землю его вернули живым и переправили в больницу в Москву. Напарник альпиниста погиб во время восхождения. Из-за непрекращающегося снегопада найти его тело не смогли.