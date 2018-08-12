Авария на областных сетях оставила без света торговый комплекс на Культуры

Часть промзоны на севере Петербурга осталась без света из-за нарушений на линии 110 кВ в Буграх.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго», днем 12 августа бригада энергетиков восстанавливает электроснабжение во Всеволожском районе Ленобласти. Авария задела и кусок города. Так, на проспекте Культуры, 41, без света остался торговый комплекс «Парк Хаус». «Магазины не работают», – пишут в соцсетях оставшиеся без покупок горожане.