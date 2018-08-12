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Происшествия
12.08.2018 15:26
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35 ударов ножом: убийство отца тремя сестрами назвали «преднамеренным и, вероятно, спланированным»

Громкое убийство в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным, пишет NEWSru.com, ссылаясь на близкий к следствию источник "Интерфакса". "В ходе расследования стало ясно, что девушки не спонтанно совершили убийство, как предполагалось первоначально. Их действия были продуманны и, скорее всего, спланированы заранее", – утверждает этот источник.

По его словам, установлено, что убийство отца было совершено его же охотничьим ножом.

"В тот день они заранее открыли его автомобиль и достали оттуда его нож, зная, где он хранит холодное оружие", – отметил источник. Касаясь 35 ножевых ран, нанесенных отцу дочерьми, источник сказал: "Они по своей неопытности просто не знали, как быстро убить его".

Этим же ножом, по данным следствия, две из сестер нанесли себе порезы на руках для того, чтобы представить дело так, якобы сначала на них напал отец, а затем они вынуждены были отбиваться.

"Важно знать, что девушки непростые – они умные, неплохо учились в школе, отзывы о них из школы только положительные", – добавил собеседник агентства.

Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По данным следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие дочери били его по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.

После убийства самая юная девушка позвонила в полицию и рассказала о случившемся. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Сестрам 17, 18 и 19 лет предъявили обвинение в убийстве отца. Сперва в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Однако 30 июля пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова рассказала, что дело было представлено в суд с более тяжкой квалификацией: по п. "ж" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), грозящей пожизненным заключением, но такое наказание женщинам в России не назначается.

Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал всех трех сестер. Их поместили в женском СИЗО N6 в районе "Печатники", разделив по разным камерам.

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