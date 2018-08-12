На Гладкова петербуржец «застрял» на фасаде дома

Перед спасателями, полицией и соседями в Кировском районе Петербурга мужчина разыграл драму. Он вылез на карниз, схватился за водосточную трубу и угрожал прыжком.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, пляшущего на карнизе дома 7 по улице Гладкова соседа они могли наблюдать из окон своих квартир около шести часов утра 12 августа. Возле здания собралась компания из полиции, спасателей и медиков. Служащие внимательно слушали угрозы прыгнуть вниз, но никаких требований за ними не следовало.

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По словам очевидцев, в итоге буяна уговорили сменить дислокацию, и он самостоятельно вернулся внутрь здания.