«Эпохальное событие». Путин и четыре президента поделили Каспий

Лидеры пяти прикаспийских государств договорились о правовом статусе Каспийского моря. На согласование всех деталей потребовалось 22 года.

Как сообщается на сайте Кремля, 12 августа на встрече в казахстанском Актау свои подписи под документом поставили президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России. Страны расположены на побережье Каспийского моря и к компромиссу о его статусе шли с 1996 года.

Владимир Путин отметил, что к консенсусу всё же пришли. Теперь конвенция заменит советско-иранские договорённости 1921 и 1940 годов. Накануне историческое решение анонсировал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Наш саммит имеет, действительно, неординарное, если не сказать поистине эпохальное значение», – оценил российский лидер.

Конвенция предполагает, что акватории поделят на внутренние, территориальные воды и рыболовные зоны, основная площадь водной поверхности при этом остаётся в общем пользовании. Дно и недра распределят между государствами по договорённости на основе международного права. Также разграничено воздушное пространство над водоёмами, решён вопрос с судоходством, объёмом допустимого улова и осваиванием квот.

Принципиальное значение имеет неприсутствие на Каспии вооружённых сил внерегиональных держав, добавил Владимир Путин.