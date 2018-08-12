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Происшествия
12.08.2018 15:01
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Из-за пожара в заповеднике под Ялтой закрыли дорогу. Тушить его помогает смекалка

В связи с лесным пожаром в заповеднике под Ялтой ГИБДД ради безопасности граждан перекрыла дорогу, которая связывает Южный берег Крыма с Бахчисарайским районом и идёт через урочище Уч-Кош. Ограничений движения на трассе Ялта — Симферополь, которая связывает Южный берег Крыма с аэропортом, нет, передаёт 12 августа РБК.

По данным местных властей, со вчерашнего дня площадь пожара в урочище Уч-Кош выросла до 75 га – в 10 раз. Сегодня спасательная операция возобновилась в 4 часа утра, отмечается в сообщении крымского ГУ МЧС. К ликвидации возгорания привлечены два вертолёта МИ-8, они сбросили на заповедник около 150 тонн воды.

В МЧС отмечают смекалку пожарных. Так как существует сложность с забором воды для тушения, ближайший источник находится в 2 километрах, огнеборцы перегородили ручей, сделали в нем запруду и заправляют водой пожарную водовозку, которая распространяет воду по ранцевым огнетушителям.

Из-за пожара в заповеднике под Ялтой закрыли дорогу. Тушить его помогает смекалка

В операции задействованы от территориальной подсистемы РСЧС 204 человека, среди которых сотрудники лесного хозяйства, Ялтинского горно-лесного заповедника, АСО «Крым-спас» и ГКУ РК «Пожарная охрана Крыма», администрации Ялты, специалисты Росгвардии и волонтеры, а также 44 единицы техники, в том числе воздушные судна МЧС России.

Тушение осложняет сильный ветер, скорость которого в ущелье достигает 15-20 м.с. Горение происходит в горной местности на склоне порядка 45-80 градусов, что затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники.

За ночь ветер поменял направление, в ущелье образовалось задымление, и разведка места ЧП беспилотниками не дала результата. Более того, огонь перешел в лощину, на труднодоступный участок скалистой местности, куда обычная техника проехать не может, пишет «Крыминформ».

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