Лишь один человек выжил при крушении самолета в Индонезии – мальчик

Двенадцатилетний мальчик – единственный, кто сумел выжить в авиакатастрофе, произошедшей в субботу в индонезийской провинции Папуа. Известно, что он был в сознании, но других подробностей о его состоянии нет, сообщает ТАСС. Еще восемь человек, находившиеся на борту одномоторного самолета швейцарского производства PC-6, погибли, пишет 12 августа NEWSru.com со ссылкой на газету The Straits Times.

По данным издания, диспетчеры потеряли связь с экипажем примерно через 40 минут после вылета. В результате поисковой операции в воскресенье утром удалось обнаружить раненого мальчика, а также погибших в одном из лесных массивов в районе Оксибил. За жизнь ребенка сейчас борются врачи.

Власти пока не называют причины инцидента. Местные жители рассказали, что слышали несколько громких хлопков.

Почти ровно три года назад в этом же районе самолет местной компании Trigana Air Service врезался в гору за 10 минут до посадки, погибли 54 человека.

Индонезийские авиакомпании по уровню безопасности находятся в самом низу мировых рейтингов.

В 2007 году Евросоюз запретил перевозчикам из Индонезии полеты над своей территорией, и лишь недавно запрет был частично снят для некоторых авиаперевозчиков.