NASA запустило зонд «Паркер». Он приблизится к Солнцу на рекордное расстояние

Космический зонд NASA с опозданием на сутки начал путешествие к Солнцу. Первые результаты миссии агентство надеется получить до конца года.

Как сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 12 августа в 10:31 по московскому времени ракета-носитель Delta IV Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск должен был пройти накануне, но был отложен для дополнительной проверки системы передачи данных с корабля на Землю.

#ParkerSolarProbe lifted off from Space Launch Complex 37 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida at 3:31 a.m. EDT aboard a @ulalaunch #DeltaIVHeavy! 🚀 Follow along with the mission here and at https://t.co/KOu1HaS2K3 as we explore the Sun like never before. pic.twitter.com/BSAtpb6QVr — NASA Sun & Space (@NASASun) 12 августа 2018 г.

По замыслу учёных, зонд Parker Solar Probe сможет приблизиться к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров. Раньше так близко к звезде ни одному аппарату подойти не удавалось. От высоких температур Parker Solar Probe защищает специальный тепловой экран, передняя поверхность которого рассчитана на 1370 градусов по Цельсию.

Предполагается, что зонд первым из космических аппаратов зайдет в атмосферу Солнца и будет вращаться вокруг звезды со скоростью почти в 700 тысяч километров в час. «Это в 15 раз быстрее, чем летящая пуля», – отмечают в NASA.

В течение следующих семи лет Parker Solar Probe должен 24 раза облететь вокруг Солнца, чтобы исследовать солнечный ветер и атмосферу. Ожидается, что первые снимки на Землю будут переданы в декабре.