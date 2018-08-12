Парень погиб на «Скандинавии», влетев во встречный грузовик. На ЮПК пешехода переехали дважды

Три человека погибли в авариях на дорогах Ленинградской области минувшей ночью. Полиция проводит проверки.

Трагедия с пешеходом случилась 12 августа около 0:30 на 136-м километре автодороги А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительным данным, неизвестный мужчина лежал на проезжей части. Сперва его не заметил водитель «Шевроле Тахо», а затем по телу проехал «Ленд Крузер». Мужчина скончался.

На 126-м километре «Скандинавии» около 6:20 25-летний мужчина на Audi 80 вылетел на встречную полосу, по которой ехал грузовой Volvo. Водитель легковушки умер.

Уточнили в управлении и состояние пассажира каршерингового «Соляриса», который врезался в опору освещения около 4:45 на 30-м километре Мурманского шоссе (трасса «Кола»). 22-летняя девушка, которая находилась за рулём, погибла. Ее 23-летний спутник находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Это, кстати, не единственный вылет в кювет на Мурманском шоссе за сегодня. Ещё как минимум два, но не такие серьёзные, обсуждают в в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».