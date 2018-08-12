Наркоторговцу из Нигерии в Москве дали 10 лет. Он укусил полицейского в голень

В Москве суд приговорил наркоторговца из Нигерии, укусившего полицейского, к 10 годам лишения свободы. Об этом 12 августа сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Эпизод произошел в 2015 году. Гражданин Нигерии попытался продать наркотик безработному музыканту в одном из московских кафе, однако при попытке сбыть очередную партию нигерийца задержали. При задержании он смог укусить старшего оперуполномоченного за голень, причинив ему «физическую боль».

На днях, 9 августа, 29-летнему жителю Ульяновска дали два года колонии строгого режима за укус сотрудника Росгвардии в бедро. Последний прибыл по вызову сотрудников перинатального центра, в конфликт с которыми вступил молодой человек, находившийся в состоянии опьянения. Ульяновец во время задержания ударил росгвардейца в лицо, плечо и укусил его за бедро, прокусив ткань одежды.