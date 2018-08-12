«Мерседес» в Новосибирске разнёс ларьки, есть жертва и пострадавшие

Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии, произошедшей сегодня рано утром в Новосибирске.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, 12 августа около 4:45 23-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, по неизвестной причине совершил наезд на торговые киоски напротив дома 62 по улице Никитина. По предварительной информации, с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель, его пассажир и продавец одного из киосков. Один мужчина от полученных травм скончался на месте.

В группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» «ВКонтакте» пишут, что седан Mercedes-Benz C-Klasse снёс киоск, торговые палатки и зацепил фруктовый фургон. Погиб парень, совершавший покупку в ларьке. Продавщица из павильона в тяжёлом состоянии. Некоторые сооружения и их товар уничтожены.

По словам очевидцев, водитель выглядел нетрезвым.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии.