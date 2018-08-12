Налёт на Берлин. С приказа Сталина о бомбардировке немецкой столицы сняли гриф секретности

Министерство обороны РФ рассекретило часть архивных документов времён Великой Отечественной войны. Среди них рукописный приказ об авианалёте на Берлин, датированный августом 1941 года.

Как сообщает военное ведомство на своём сайте 12 августа, приказ был составлен под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии Михаила Водопьянова сбросить бомбы на сердце фашистского Третьего рейха. Запасной целью для бомбёжки указан Кёнигсберг. Написан приказ рукой Георгия Маленкова в ночь на 9 августа 1941 года.

Также свет увидели наградные листы, фотографии, приказы и поручения, раскрывающие подвиги советских лётчиков. Речь идёт о советском актёре, а тогда младшем лейтенанте Владимире Гуляеве, лётчице Екатерине Зеленко и других пилотах-штурмовиках, имена которых не придавали огласке. Есть в подборке и аналитические документы по живучести самолётов. Последние, как отмечают в ведомстве, будут особенно интересны любителям боевой техники.

Рассекреченные документы из фондов военного Центрального архива представлены в виде мультимедийной подборки. Минобороны опубликовало её в честь Дня Военно-воздушных сил России, который отмечается 12 августа.