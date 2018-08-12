Расчёска, стекло, телевизор и москитная сетка в Петербурге отправили четырёх детей в больницы

Две девочки и мальчик пострадали по недосмотру родителей в своих квартирах в Петербурге за минувшие сутки. Ещё одного травмированного юношу привезли к врачам из Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, четырёхлетний мальчик облокотился на москитную сетку около девяти утра 11 августа, стоя на подоконнике в квартире на Московском проспекте. Он пролетел пять этажей и остался жив, сейчас жизнь ребёнка спасают медики.

Девочку двух лет около девяти часов вечера привезли к врачам родители. Дома на ребёнка упала тумба с телевизором. Она получила травмы головы и живота, медики оценивают состояние малышки как тяжёлое.

На Кубинской улице девочка 2016 года рождения упала сама, приземлившись на расчёску. Та, вероятно, была металлической, так как достала до мозга. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

В петербургскую больницу из Киришей привезли 16-летнего юношу. По его словам, на берегу Волхова он сел на стекло.