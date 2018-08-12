В ФБР считают, что Россия причастна к беспорядкам в Шарлотсвилле

Директор ФБР Кристофер Рэй связал массовые протесты ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году с «российским вмешательством». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова депутата от республиканской партии Тома Гаррета, побывавшего на закрытом брифинге ФБР.

«Я сидел на закрытом заседании брифинга, посвящённого Шарлоттсвиллю, с директором ФБР пару месяцев назад и среди прочего спросил, связано ли вмешательство России с раздуванием «пламени» в Шарлоттсвилле. Мне сказали: да, это так», – говорит Гаррет.

В ФБР, по его словам, считают, что «вмешательство России» заключается в том, что подстрекать одних американцев на борьбу с другими, чтобы подорвать доверие к западным демократиям, и использует она такие события, как расовый раскол в Шарлотсвилле.

Напомним, выступления противников и сторонников конфедератов 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле привели к трагедии, когда в толпу манифестантов въехал автомобиль. На следующий день мэр города обвинил в беспорядках президента США Дональда Трампа. Комментарий бывшего президента США Барака Обамы о трагедии в Шарлотсвилле стал самым популярным сообщением в истории Twitter.

