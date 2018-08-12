На стадионе «Зенита» погиб рабочий. Он выпал из автомобиля

На футбольной арене «Санкт-Петербург» погиб перевозчик мебели. Его выбросило из грузового отсека «Газели», за рулем которой сидел самоучка.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, смертельные травмы рабочий получил при проезде тентованного автомобиля «Газель» по территории стадиона. В кузове сидели люди. 31-летний грузчик не удержался и выпал. Ударившись головой об асфальт, он получил перелом основания черепа и открытую черепно-мозговую травму. Его до приезда полицейских забрала скорая «Согаза» и доставила в шоковую реанимацию Мариинской больницы.

Инцидент случился еще 2 августа, когда «Зенит» готовил стадион к матчу с тульским «Арсеналом». Врачи Мариинской боролись за жизнь пациента десять дней. Накануне, 11 августа, констатировали его смерть.

Погибший работал в компании «Мир», которая предоставляет услуги по перевозке мебели.

По информации «Фонтанки», рабочих в кузове «Газели» перевозил по стадиону 22-летний Абдушукур Абдуллаев. В Петербург он приехал из Узбекистана. Водительское удостоверение ему не выдавалось. Сотрудники ГАИ составили на Абдуллаева протоколы за управление транспортным средством без прав и отсутствие документов.

Смерть рабочего может не стать предметом уголовного дела. Известны прецеденты, когда гибельное падение пассажиров на ходу сводилось к несчастному случаю, и полиция не находила оснований проводить расследование.

Стадион на Крестовском острове перешел в управление «Зенита» в мае 2018 года. Полностью он вступил в права менее месяца назад, после финала чемпионата мира по футболу. Клуб получил стадион в аренду на 49 лет, по концессионному соглашению с городом он займется реконструкцией, техническим обслуживанием и эксплуатацией всего комплекса.

На стадии строительства, которое курировали власти города, стадион тоже не слыл абсолютно безопасным объектом. Высотники на свой страх и риск ползали по балкам на 40-метровой высоте без страховки. Гибель рабочих при падении не была редкостью.