В Латвии заявили о «катастрофической ситуации» из-за плохих отношений с Россией

Кандидат в депутаты латвийского сейма от партии «Согласие» Алексей Медведев в видеообращении, которое опубликовано в его «Фейсбуке», посчитал, что в стране сложилась «катастрофическая ситуация» в сфере транзита грузов.

Медведев рассказал, что «стремительное» снижение потоков транзитных грузов негативно сказывается не только на жителях городов, которые являются крупными транспортными узлами, но и на населении всей страны. Он напомнил, что в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли Латвии 700 млн евро, однако в 2018 году эти доходы значительно сократятся. Такая тенденция, по его мнению, будет сохраняться и в будущие годы.

«Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В течение последних лет Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня уходят наши миллионы евро», — подчеркнул политик.

Он отметил, что Россия в любом случае доставит свои грузы в Европу, однако Латвия будет исключена из этой схемы.