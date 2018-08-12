Вор-«альпинист» обогатился на 6 миллионов после визита в квартиру мамы Ольги Бузовой

Открытое окно на пятом этаже в доме на набережной Карповки привлекло в квартиру врача-стоматолога незваных гостей. Финансовая помощь родственникам, о которой в своём Instagram пишет Ольга Бузова, теперь может понадобиться маме певицы.

По информации «Фонтанки», квартира Ирины Бузовой на набережной Карповки пустовала с пяти часов вечера 10 августа до полудня 11 числа. В помещении на пятом этаже было открыто окно, не ждали там только комаров, прикрыв от них проем москитной сеткой. Вор пробрался к окну по фасаду, вынул сетку и пошёл проверять ящики. В них он нашёл 9 тысяч евро, 10 тысяч в долларах США, драгоценности, наручные часы – четыре штуки, и портмоне. Все вместе, указала Бузова в заявлении, потянуло на 6 миллионов 199 тысяч и 163 рубля ущерба. Сигнализации в квартире нет, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вероятно, пока вор обшаривал квартиру петербурженки, она проводила время с дочерьми, поддерживая старшую в ее туре по черноморскому побережью. В Instagram Ольги Бузовой 11 августа выложено фото с сестрой, мамой и бабушкой, под ним она рассуждает о необходимости помогать родственникам финансово.