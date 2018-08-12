Журналист рассказала о вылете Сенцова из Салехарда. ФСИН опроверг «спасение»

Осуждённый за терроризм украинский режиссёр Олег Сенцов не покидал исправительную колонию в Лабытнанги. Об этом 12 августа сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как уточнили в ведомстве, местоположение Сенцова не изменилось. Он остаётся в колонии «Белый медведь» и продолжает голодовку, пишет «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс». О том, что режиссёр «кажется, спасён», в ночь на воскресенье сообщила журналистка Виктория Ивлева со ссылкой на свои источники.

«В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все!», – написала она в Facebоok.

Сестра Сенцова Наталья Каплан через соцсеть ответила, что точной информацией не располагает и не может подтвердить или опровергнуть информацию о вылете. Через несколько часов Ивлева допустила, что источник мог её дезинформировать.

По данным flightradar24, из аэропорта Салехарда после семи вечера 11 августа вылетов самолётов не было.

Украинский режиссёр Олег Сенцов в 2015 году приговорён к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму и создание террористической группировки. Сенцов вину не признал и 14 мая 2018 объявил бессрочную голодовку в поддержку украинских политзаключенных, которую не прекратил до сих пор.

На этой неделе адвокат Дмитрий Динзе сообщил об ухудшении здоровья своего клиента. Сестра Сенцова добавила, что «всё не просто плохо, а катастрофически плохо». 11 августа ФСИН это опровергла, заявив, что дефицита веса у осуждённого нет, состояние его здоровья опасений не вызывает. От госпитализации в гражданскую больницу Сенцов отказался в письменной форме, показаний для экстренной госпитализации нет, заявили в ведомстве.