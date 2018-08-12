Что ни ДТП, то такси или каршеринг: несколько петербуржцев пострадали, девушка погибла

О нескольких серьёзных авариях, произошедших в Петербурге и его окрестностях ночью и утром 12 августа, сообщают очевидцы. Они насчитали как минимум три разбитых такси (а одну легковушку приняли за такси, видимо, по инерции) и каршеринговый автомобиль. Есть и необычный участник – хлебовозка.

Одно ДТП – смертельное. Около 5 часов утра на Мурманском шоссе, примерно в 30 километрах от Петербурга, «Хёндэ Солярис» каршеринговой компании «Делимобиль» врезался в столб. Погибла девушка-водитель; парень, находившийся на пассажирском сидении, остался жив, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Примерно в 3:50 на перекрёстке Суворовского проспекта и 8-ой Советской улицы столкнулись три автомобиля: «Дэу Нексия», «Хёндэ Солярис» (возможно, такси) и серый седан. «Есть один пострадавший, его увезла скорая, жить будет», – рассказывает очевидец в «ДТП и ЧП». Что касается обстоятельств, вину один из очевидцев предварительно возлагает на таксиста.

«Фольксваген Поло», утром не поделивший с «Газелью»-хлебовозкой перекрёсток Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы, тоже сначала приняли за такси. Однако участник «ДТП и ЧП» Руся заявил, что водитель «Поло» – его брат, он госпитализирован вместе с пассажиркой, и машина не является такси. По словам Руси, водитель хлебовозки развернулся, не пропустив легковушку, и страховки у него нет.

Ещё два разбитых такси участники группы видели сегодня на скоростных дорогах: «Один таксист намотался на столб за Синявино, второй у вантового моста в хлам». Информации о возможных пострадавших и обстоятельствах этих аварий нет.