В Иране заявили о возвращении второй партии обогащенного урана из России

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что в скором времени из России будет доставлена вторая партия обогащенного урана, первая партия была получена от российской стороны около семи месяцев назад. Слова представителя организации передает 12 августа «Газета.Ru» со ссылкой на иранское агентство Fars News.

Камальванди отметил, что после подписания ядерной сделки, Иран остановил производство 20% ядерного топлива и вывез его излишки на хранение в Россию. Он отметил, что было вывезено около 10 партий урана.

«Любая из этих партий может использоваться год, так что у нас есть 20% топлива для исследовательского ядерного реактора Тегерана как минимум на семь-восемь лет», — отметил Камальванди.

В июне Камальванди заявлял о наращивании мощностей по обогащению урана в Иране.