В Манчестере стреляли после карнавала. Много раненых

В результате стрельбы в городе Манчестер в Великобритании пострадали 10 человек, сообщает городская полиция.

Информация о выстрелах в районе Клермонт Роуд поступила в полицию 12 августа около 2:30. В субботу там проходил Карибский карнавал, но к моменту инцидента он уже закончился.

С места происшествия были госпитализированы десять человек с серьёзными и лёгкими ранениями.

В настоящее время полиция выясняет точное место и обстоятельства происшествия, а также личность стрелявшего, и просит откликнуться очевидцев. В районе стрельбы усилено патрулирование.