Фестиваль «Фонтанка-SUP» на финише – доплыли все!

Восьмикилометровый путь по рекам и каналам Петербурга преодолели все пять сотен любителей сапсйрфинга, участвовавшие в фестивале «Фонтанка-SUP». Последний супергерой причалил к берегу на набережной реки Мойка в 13:27. В Крюковом канале с дистанции никто не сошёл.

Если загрузка участников на воду заняла полчаса, то вышли из воды они исключительно организованно – за 15 минут.

Маршрут водного шоу патрулировали спасатели и бригада скорой, но их помощь не понадобилась: карнавал прошёл без чрезвычайных происшествий, никто не пострадал.

В данный момент сапсёрферы сдули доски и до церемонии награждения развлекаются в активных зонах наших партнеров: фотографируются, играют в настольный хоккей, слушают музыку.

Теперь начнётся Петербургский Речной карнавал. В центре города на украшенных теплоходах и речных трамвайчиках выйдут 18 районных команд, чтоб продемонстрировать наряды на тему 315-летия Петербурга и чемпионата мира по футболу.

А участников «Фонтанки-SUP» ждёт награждение в стартовом городке фестиваля.

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

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Информация о партнерах фестиваля – по ссылке.