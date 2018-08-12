Адмирал фестиваля «Фонтанка-SUP» принял SUP-парад на Итальянском мостике

Пестрая флотилия любителей сапсёрфа добралась до места проведения SUP-парада, чётко уложившись в тайминг фестивального маршрута. Хотя путь по каналу Грибоедова был не из простых – против течения и с атакующим ветром. Ровно в 12:30 на Итальянском мосту под барабанный бой появился почетный Адмирал фестиваля.

Ведущий отрапортовал: «Товарищ Адмирал третьего международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP», участники заплыва – карнавала на воде к торжественному параду построены!». И Адмирал со всей торжественностью принял SUP-парад под громогласное «Ура!» сапсёрферов и собравшихся на набережной зрителей.

«Мы в 2015 году впервые провели SUP-парад, и тогда по воде ходило 25 человек, а сейчас я вижу сотни человек. У нас самый большой фестиваль в Восточной Европе!» – сказал председатель федерации сапсёрфинга Леонид Литвинов.

Петербуржцы и гости нашего города заранее занимали места по пути следования фестивальной колонны. Участники карнавала не стеснялись внимания зрителей, с удовольствием позировали и приветствовали тех, кто остался на суше. Из-за повышенного интереса к карнавалу на некоторое время оказалось практически парализовано движение по Невскому проспекту в районе Дома книги.

После Итальянского моста участникам SUP-карнавала остается меньше километра до финиша, он совпадает с точкой старта – это акватория Мойки напротив павильона Росси.

В 13:30 «Фонтанка-SUP» уступит воду Петербургскому Речному карнавалу. В центре города на украшенных теплоходах и речных трамвайчиках выйдут 18 районных команд, чтоб продемонстрировать наряды на тему 315-летия Петербурга и чемпионата мира по футболу.

А участники «Фонтанки-SUP» начнут готовиться к награждению, которое пройдет с 14:30 на сцене в стартовом городке фестиваля.

Напоминаем, что самые креативные участники получат призы от партнёров фестиваля за лучший костюм и оформление доски. Спецноминация предусмотрена для сапсёрферов, предпочитающих гулять по воде со своими домашними питомцами, – «Я и ценный пассажир».

Отдельный приз за «Самое вдохновляющие выступление» подготовил наш инновационный партнер – компания «Газпром нефть». Также будут награждены победители фотоконкурса.

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

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Информация о партнерах фестиваля – по ссылке.