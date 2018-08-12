Россиянин Иванюк выиграл бронзу в прыжках в высоту на ЧЕ

Россиянин Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

25-летний Иванюк с первой попытки взял планку на высоте 2,31 м, установив личный рекорд. Затем он совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 2,33 м.

Победу одержал немец Матеуш Пшибылько, повторивший личный рекорд и взявший высоту 2,35 м. Серебро выиграл белорус Максим Недосеков, также повторивший личный рекорд.