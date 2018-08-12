«Просто не заметила»: на севере Петербурга в двух ДТП пострадали мотоциклисты

Две серьёзные аварии с мотоциклистами произошли за субботний вечер в Санкт-Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 11 августа около 21:15 на пересечении проспекта Сизова и Парашютной улицы 66-летний мужчина на автомобиле, по предварительным данным, при повороте совершил столкновение с 30-летним мотоциклистом. Пилот госпитализирован.

По словам очевидцев, автомобиль – мусоровоз. «Судя по комментариям сотрудника ГИБДД (записывали ролик, видимо, для отчёта), мотоциклист двигался от Сизова в сторону Репищева, а мусоровоз спускался с Репищева и поворачивал налево, на Парашютную», – рассказывают на форуме «Мотобратан». По информации мотосообщества, мотоциклист получил сотрясение головного мозга и переломы руки, ноги и ребра.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» упоминают двух пострадавших. «Водитель и пассажир. Одного реанимация увезла, другого одной скорой во вторую перевезли на каталке», – утверждает Ирина.

Вторая авария случилась на Верхней улице на севере Петербурга. «В Западном Мурино девушка сбила мотоциклиста, – пишет Роман в «ДТП и ЧП». – Мотоцикл по главной ехал, девушка просто не заметила». Отметим, что информация от очевидца – всего лишь версия.

На «Мотобратане» называют модели транспорта – автомобиль «Опель» и мотоцикл «Сузуки» без номеров. Мотоциклиста, по данным форума, госпитализировали.

Роман Семёнов Фото: vk.com/spb_today

По фактам ДТП проводятся проверки.