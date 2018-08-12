18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +19
$ 66.91р
76.68р
01:30 12.08.2018
Расширенный поиск

Бизнес
12.08.2018 00:03
Печать

Рядовым сотрудникам разрешили помогать в управлении бизнесом

Представители работников компаний смогут участвовать в деятельности советов директоров и иных коллегиальных органов управления, в том числе частных фирм. Такой закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 14 августа.

По мнению авторов нового закона – группы депутатов Госдумы, в настоящее время в обществе достаточно остро стоит вопрос социальной справедливости. Одной из причин является «необоснованно высокая дифференциация доходов между топ-менеджментом предприятий и организаций и основной массой работников»: «В условиях кризиса решения, принимаемые руководством предприятий, зачастую бывают недостаточно социально ответственными или остаются недостаточно поняты работниками», – убеждены парламентарии.

Для укрепления социального партнерства, обеспечения справедливости в распределении доходов и понимания работниками основных целей, задач и стратегий развития компаний принятые поправки в Трудовой кодекс РФ предусматривают постоянное участие представителей работников в коллегиальных органах управления организациями с правом совещательного голоса. Делегатами должны стать активисты первичных профсоюзных организаций. При отсутствии профсоюзных ячеек представители избираются путем тайного голосования на общем собрании (конференции) персонала.

Критически к такой инициативе еще на этапе подготовки проекта отнеслись в правительстве России. Ведь закон не определяет, в какие органы управления могут входить делегаты от работников – к коллегиальным относятся, в том числе, и общие собрания акционеров или участников. Кроме того, сама система «трудового самоуправления», по мнению чиновников, противоречит праву собственников компаний управлять самостоятельно.

Согласно подписанным главой государства поправкам, принимать участие в заседаниях советов директоров и иных корпоративных органов «рабочие депутаты» смогут, только если это предусмотрено иными федеральными законами, коллективными договорами, учредительными документами или внутренними решениями самих компаний. В настоящее время «трудовое самоуправление» предусмотрено только в благотворительных организациях и в образовательных учреждениях (конференции работников, педагогические и ученые советы). На других предприятиях представители персонала будут допускаться к управлению, только если на такое участие согласятся руководители и владельцы (акционеры).

Кроме того, на делегатов возлагается ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, ставшей им известной в связи с этим участием. «В случае, если для участия в заседании коллегиального органа управления организации требуется наличие допуска к соответствующей тайне, указанные представители работников должны получить такой допуск в установленном порядке», – отмечается в документе.

По мнению директора по Северо-Западу компании HeadHunter Юлии Сахаровой, более уместно вести речь о работе представительных органов – традиционных рабочих профсоюзов и комитетов, которые могут подать на рассмотрение совета директоров определенные инициативы от лица всех сотрудников. «Сами работники могут внести вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам, связанным с корпоративной культурой компании, обучением, повышением мотивации, эргономикой и тому подобным. Но темы, касающиеся стратегии развития организации, должны обсуждаться все-таки на более высоком уровне, с учетом многих факторов, в том числе макроэкономических, поскольку требуют специфических знаний по экономике и менеджменту организаций», – полагает эксперт.

 

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
11.08.2018 10:00

Снижаемся. Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция* проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».
Банк «ВБРР»
10.08.2018 18:00

ВБРР поздравляет партнеров c Днем строителя

Коллектив Всероссийского банка развития регионов поздравляет своих партнеров с профессиональным праздником – Днем строителя!
Setl Group
10.08.2018 15:22

Setl Group стал серебряным призером спартакиады строителей

Холдинг Setl Group стал вице-чемпионом спартакиады «За труд и долголетие», проводившейся в течение года среди строительных организаций Северо-Западного региона
Компания Л1
10.08.2018 15:00

В августе новоселье отпраздновали в ЖК «Лондон Парк» и «Граф Орлов»

В августе 2018 года Компания Л1 начала заселение в двух жилых комплексах – «Лондон Парк» и «Граф Орлов». В первом ключи от квартир получают покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Во втором – жильцы корпусов 3Б и 4А
Группа компаний «ЦДС»
10.08.2018 12:31

Жилой комплекс ЦДС «Приневский» украсят граффити со сценами из «Евгения Онегина»

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов
Строительный холдинг «ПСК»
10.08.2018 12:22

«ПСК» построил более 75 тыс. кв. м жилья за I полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года «ПСК» построил более 75 тыс. кв. м недвижимости собственных девелоперских проектов
pixabay.com
10.08.2018 11:30

Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Дубай

Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
10.08.2018 10:46

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие детского сада

9 августа во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» состоялось торжественное открытие детского сада. Оценил новое дошкольное учреждение Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов и Глава Пушкинского района Владимир Владимирович Омельницкий
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
10.08.2018 10:00

В Калининград из Санкт-Петербурга теперь можно улететь до двух раз в день

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»