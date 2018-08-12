Рядовым сотрудникам разрешили помогать в управлении бизнесом

Представители работников компаний смогут участвовать в деятельности советов директоров и иных коллегиальных органов управления, в том числе частных фирм. Такой закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 14 августа.

По мнению авторов нового закона – группы депутатов Госдумы, в настоящее время в обществе достаточно остро стоит вопрос социальной справедливости. Одной из причин является «необоснованно высокая дифференциация доходов между топ-менеджментом предприятий и организаций и основной массой работников»: «В условиях кризиса решения, принимаемые руководством предприятий, зачастую бывают недостаточно социально ответственными или остаются недостаточно поняты работниками», – убеждены парламентарии.

Для укрепления социального партнерства, обеспечения справедливости в распределении доходов и понимания работниками основных целей, задач и стратегий развития компаний принятые поправки в Трудовой кодекс РФ предусматривают постоянное участие представителей работников в коллегиальных органах управления организациями с правом совещательного голоса. Делегатами должны стать активисты первичных профсоюзных организаций. При отсутствии профсоюзных ячеек представители избираются путем тайного голосования на общем собрании (конференции) персонала.

Критически к такой инициативе еще на этапе подготовки проекта отнеслись в правительстве России. Ведь закон не определяет, в какие органы управления могут входить делегаты от работников – к коллегиальным относятся, в том числе, и общие собрания акционеров или участников. Кроме того, сама система «трудового самоуправления», по мнению чиновников, противоречит праву собственников компаний управлять самостоятельно.

Согласно подписанным главой государства поправкам, принимать участие в заседаниях советов директоров и иных корпоративных органов «рабочие депутаты» смогут, только если это предусмотрено иными федеральными законами, коллективными договорами, учредительными документами или внутренними решениями самих компаний. В настоящее время «трудовое самоуправление» предусмотрено только в благотворительных организациях и в образовательных учреждениях (конференции работников, педагогические и ученые советы). На других предприятиях представители персонала будут допускаться к управлению, только если на такое участие согласятся руководители и владельцы (акционеры).

Кроме того, на делегатов возлагается ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, ставшей им известной в связи с этим участием. «В случае, если для участия в заседании коллегиального органа управления организации требуется наличие допуска к соответствующей тайне, указанные представители работников должны получить такой допуск в установленном порядке», – отмечается в документе.

По мнению директора по Северо-Западу компании HeadHunter Юлии Сахаровой, более уместно вести речь о работе представительных органов – традиционных рабочих профсоюзов и комитетов, которые могут подать на рассмотрение совета директоров определенные инициативы от лица всех сотрудников. «Сами работники могут внести вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам, связанным с корпоративной культурой компании, обучением, повышением мотивации, эргономикой и тому подобным. Но темы, касающиеся стратегии развития организации, должны обсуждаться все-таки на более высоком уровне, с учетом многих факторов, в том числе макроэкономических, поскольку требуют специфических знаний по экономике и менеджменту организаций», – полагает эксперт.