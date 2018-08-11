Колоритной аварию на Литейном сделал цвет «паровозика»

Курьёзное ДТП произошло вечером в субботу, 11 августа, в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Литейном проспекте, неподалёку от улицы Пестеля, столкнулись паровозиком три автомобиля: «Мерседес», «Хёндэ Солярис» и третий – или «Форд Фокус» или «Солярис» другого поколения. Один из очевидцев, Андрей, заметил ещё четвёртую машину: «Там четверо! Один вообще в тотал».

Пострадавших, судя по всему, нет. Особый колорит аварии придаёт колор, то есть цвет машин – один на всех, чисто-белый. «Не зря помыли тачки», – шутят в комментариях.