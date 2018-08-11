Горящий заповедник в Крыму мешают тушить рельеф и ветер

Крупный лесной пожар тушат в Крыму в урочище Уч-Кош около Ялты.

Как сообщает республиканское ГУ МЧС, 11 августа в 16:21 в службу спасения Ялты поступила информация о том, что в урочище на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников горит лесная подстилка. К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил около 2,5 тыс. кв.м. Это труднодоступная горная местность, горение происходит на склоне порядка 45-80 градусов, что затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники к очагу пожара. Тушение осложняется ещё и сильным ветром в ущелье, скорость которого достигает 15-20 м.с.

Кадр из видео в YouTube

Пожарные расставили технику по фронту на расстоянии 100-150 метров от места пожара, развернули рукавные линии. Используются ранцевые огнетушители и шанцевый инструмент. От РСЧС задействовано 105 человек и 20 единиц специализированной техники.

К вечеру площадь пожара достигла 1,5 гектара. Существует угроза распространения огня на лесной массив верх по склону. Угрозы населенным пунктам нет.

Местные жители предполагают, что в заповеднике разводили костры – отмечали день Ялты. В некоторых районах города ощущается запах гари.

Видео: YouTube/югялта.рф все о Крыме



Видео: YouTube/Андрей Пономарь

Видео: YouTube/Alex Vlasenko