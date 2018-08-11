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Общество
11.08.2018 22:35
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Глава Гидрометцентра назвал главную проблему метеорологии России

Основной проблемой Гидрометцентра и Росгидромета в последние годы стала нехватка кадров и потеря опытных сотрудников. Об этом заявил и.о. главы Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передает 11 августа РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Очень серьезная проблема, не только для Гидрометцентра, а для Росгидромета вообще — это проблема кадров. «Старая гвардия» постепенно уходит, а молодежь появляется не так быстро, как хотелось бы. Это одна из наиболее серьезных болевых точек», — рассказал Киктев.

По словам Киктева, раньше в Гидрометцентре работали порядка тысячи человек, однако позднее штат предприятия сильно «похудел». Сейчас в нем работают только 400 человек. «Это не только наша проблема, это вообще проблема российской науки. В 1990-е годы много людей ушло в бизнес, многие уехали, кто-то не дожил до этих дней. Это сказывается. При этом функционал, который несет наша организация, не сокращался», — добавил он.

Киктев отметил, что для решения проблемы с кадрами необходимо вначале решить вопрос с финансовым обеспечением и в большей степени ориентироваться на рынок, на который выходят частные игроки. При этом сейчас сотрудники Гидромтецентра получают зарплату ниже средней по Москве. «Та планка, которая задана — 200% от средней заработной платы по субъекту РФ — она с учетом уровня московских зарплат очень высока. Для Москвы эта целевая зарплата должна превышать 130 тысяч. Дополнительных ресурсов для реализации указа в соответствующем объеме не выделено», — рассказал и.о директора Гидрометцентра.

Говоря о техническом оснащении Гидрометцентра, Киктев предположил, что в ближайшее время точность прогнозов повысится благодаря вводу в строй нового суперкомпьютера. «Предполагается, что для краткосрочных (до трех суток) прогнозов уровень ошибок должен снизиться на 15–25%. Для среднесрочных прогнозов новый компьютер также позволит повысить качество: предполагается, что успешность прогнозов на семь суток приблизится к уровню сегодняшнего прогноза на пять​ суток», — сообщил он.

В июне директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставил свой пост, на котором он работал с 2001 года. Причиной стало достижение им предельного возраста для нахождения на этой должности — 13 июня Роману Вильфанду исполнилось 70 лет. Вместе с тем Вильфанд остался в Гидрометцентре в качестве научного руководителя. Вместо него руководить метеорологическим институтом начал Дмитрий Киктев. Пока он остается в должности и.о. директора. При вступлении в должность Киктев отмечал, что официальное утверждение на посту директора «займет месяцы».

«Гидрометцентр — это не отдельный остров, мы часть Росгидромета, очень много будет зависеть от эволюции службы в целом. Но мы ожидаем больших перемен», — заявлял он.

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