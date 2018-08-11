Почтовиков обязали отвечать за нарушения прав потребителей

Организации почтовой связи могут привлекаться к административной ответственности за нарушение правил оказания услуг. Такое решение Верховного суда России вступило в силу 11 августа.

Согласно действующему порядку, несоблюдение операторами правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных правительством России, квалифицируется как нарушение лицензионных условий и карается административным штрафом в сумме до 40 тысяч рублей. Однако таких правил в настоящее время не существует – порядок приема, обработки и доставки корреспонденции урегулирован приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

На несправедливость спорных условий пожаловалась частная почтовая компания ООО «СПСР-Экспресс». По мнению ее руководства, случаи утраты или нарушения сроков доставки в связи с большим количеством пересылаемых отправлений (порядка 580 тысяч в месяц) являются неизбежными. Но такие разовые события «расцениваются проверяющими органами как нарушение лицензионных условий, что влечет за собой наложение административных штрафов», – заявили представители оператора в Верховном суде России.

Проанализировав действующее законодательство, служители Фемиды пришли к выводу, что спорный перечень лицензионных требований действительно устарел. Еще в 2008 году утверждение правил оказания услуг почтовой связи было делегировано уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, то есть профильному министерству. Следовательно, несоблюдение действующих правила является нарушением лицензионных условий.

Доводы оператора о несправедливости применения административных санкций высшая инстанция сочла необоснованными: «Данное обстоятельство не может расцениваться как нарушение его прав, поскольку ООО «СПСР-Экспресс» не лишено возможности обжаловать принятые решения в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве, в арбитражных судах», – отмечается в решении.

Отметим, что в настоящее время правительством России установлены нормативы сбора и контрольные сроки доставки корреспонденции. Например, внутри городов письмо должно пересылаться максимум за два дня, между Москвой и Санкт-Петербургом – четыре дня и так далее. Нормативы определены для маршрутов между центрами всех субъектов Федерации, причем допустимые сроки в ряде случаев достигают 21 дня.

По жалобам граждан на нарушение контрольных сроков к операторам применяются административные санкции. Так, 31 июля арбитражный суд вынес решение о наложении на ФГУП «Почта России» штрафа в 30 тысяч рублей: отправленное жителем Твери заказное письмо шло до адресата в Санкт-Петербурге шесть дней вместо положенных четырех. Такой же штраф был наложен на предприятие по жалобе петербуржца, письмо которого пересылалось по городу три дня.

По данным Роскомнадзора, в контрольные сроки доставляется менее 80% пересылаемой между регионами корреспонденции и 91% так называемого «внутриобластного потока». В Москве нормативы соблюдаются всего в 70% случаев, в Санкт-Петербурге – 84%.