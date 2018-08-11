Победы россиян на чемпионате Европы: гимнастика, прыжки в воду, BMX, спортивная ходьба

Несколько медалей завоевали российские спортсмены 11 августа на чемпионате Европы по летним видам спорта.

Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина получили золотые медали чемпионата в прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС. Спортсмены показали результат 309,63 балла. Второе место заняли британцы Мэтью Ли и Лоис Тулсон (307,80), третьими стали немцы Флориан Фандлер и Кристина Вассен (278,64).

«Золото» взяла и мужская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье. В составе национальной команды России выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков. Второе место заняли британцы, а третье — французы.

Россиянка Ярослава Бондаренко выиграла бронзовую медаль по велоспорту-BMX. Она показала время 40.067. «Золото» у спортсменки из Нидерландов, олимпийской чемпионки Лауры Смулдерс (38.700), «серебро» – у велогонщицы из Дании Симона Кристенсен (38.965).

Бронзовую медаль завоевал российский легкоатлет Василий Мизинов в спортивной ходьбе на 20 км. Он преодолел дистанцию за 1 час 20 минут 50 секунд. Первым и вторым стали испанцы Альваро Мартин (1:20.42) и Диего Гарсия Каррера (1:20.48).

На объединенном турнире россияне лидируют в медальном зачете, завоевав 28 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград, отмечает «Газета.Ru».