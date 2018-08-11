«Винтиков в голове не хватает»: как угонщик самолёта в США беседовал с диспетчером

Американская газета Seattle Times обнародовала фрагмент переговоров между диспетчером аэропорта в Сиэтле и угнавшим самолёт механиком. Он надеялся найти момент безмятежности и не знал, как сажать лайнер.

Как следует из записи, 11 августа опубликованной на сайте издания, диспетчер обращался к пилоту Рик или Ричард и до последнего пытался уговорить его приземлиться. Ричарда больше волновало топливо, хотя он, вроде бы, заправил самолёт, «чтобы пойти на Олимпиаду».

Беспокойства добавляли преследующие истребители: «Мужик, эти ребята грубо со мной обойдутся, если я попробую приземлиться». Впрочем, заканчивать полёт так быстро он не собирался. Дальше признался, что не понимает, как ему посадить самолёт.

«Много людей заботятся обо мне. Я их разочарую, когда они услышат, что я сделал. Я хочу попросить прощения у каждого из них. Я просто сломанный человек, немного винтиков в голове не хватает, я полагаю. Никогда не знал, что это так, до этих самых пор», – в какой-то момент говорит угонщик. Затем он отмечает, что слышит грохот одного из двигателей. Диспетчер отговаривает от опасных манёвров и просит держаться над водой и, по возможности, лететь низко.

Одной из последних фраз, как пишут СМИ, стало извинение перед работниками аэропорта: «Я сожалею. Надеюсь, что не испортил вам день».

Пассажирский лайнер разбился около острова Кетрон вечером 10 августа по местному времени. Угонщиком называют 29-летнего авиационного механика. Других людей кроме него на борту не было. Полиция исключает версию теракта. Президенту Дональду Трампу уже доложили о случившемся, пишет «Газета.Ru».