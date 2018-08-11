Эрдоган изъявил желание вести торговлю с Россией в национальной валюте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вести торговлю с рядом своих союзников, в том числе и с Россией, в национальной валюте. Об этом сообщает 11 августа «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

По данным агентства, турецкий лидер планирует перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, к которым он отнес Китай, Россию, Иран и Украину.

«Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты», — добавил Эрдоган.

Он также заявил, что не приемлет миропорядок, при котором в условиях экономической войны на страны оказывают давление угрозами санкций. Эрдоган предупредил, что «удар ниже пояса» в отношении Турции еще никому не приносил успеха.

«Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что перед Турцией стоят амбициозные задачи в экономике, и ничто не заставит Турцию отказаться от них.

Кроме того, Эрдоган призвал жителей Турции обменивать доллары и евро на национальную валюту — турецкую лиру. Это, по его мнению, укрепит национальную валюту, курс которой в последнее время падает на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с Соединенными Штатами.