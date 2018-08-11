Археологи из Эрмитажа нашли на дне псковского озера аномальные объекты

Несколько важных открытий сделали петербургские археологи из Государственного Эрмитажа во время экспедиции на озеро Сенница, расположенное на самом юге Псковской области. Об этом «Фонтанке» рассказали 11 августа в Северо-западной археологической экспедиции.

В нынешнем сезоне экспедиция при поддержке фонда «История Отечества» и студенческих археологических отрядов Санкт-Петербурга провела подводные и наземные исследования древних поселений – домов на сваях эпохи неолита. На дне озера были найдены уникальные конструкции из камней, оставленные жителями этих поселений в 4–3 тыс. до н.э. Их удалось обнаружить не только благодаря раскопкам, но и с помощью использования целой серии неразрушающих геофизических методов.

Рядом с камнями лежали глиняные сосуды, кремневые орудия, скопления углей и костей. Радарное сканирование берега и дна озера выявило целую серию различных аномалий – объектов, которые ещё будут исследованы.

Свайные поселения на Сеннице уникальны, известно лишь несколько подобных памятников. Ранее здесь уже были сделаны такие редчайшие находки, как деревянная лыжа, флейты, глиняная посуда, янтарные украшения. Однако загадка появления свайных поселений в этом месте пока остаётся нераскрытой.