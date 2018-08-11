«Дефицита веса не наблюдается». ФСИН рассказала, сколько бюджетных денег «съел» Сенцов

После информации о 30 килограммах, которые Олег Сенцов потерял за три месяца голодовки, Федеральная служба исполнения наказаний РФ раскрыла траты на поддержание его здоровья. Режиссёр, заверяют в ведомстве, находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает ФСИН на своём сайте, на 11 августа дефицита массы тела осуждённого Сенцова О. Г. не зафиксировано, ухудшения здоровья не замечено, и показаний к экстренной госпитализации нет. Достигнуто это благодаря индивидуальному динамическому медицинскому наблюдению: за режиссёром установлен круглосуточный присмотр, с регулярностью собирается консилиум.

«На лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период затрачено более 95 тысяч рублей, – заявили в службе и пересчитали на суточные, – 1 100 рублей в день».

Отдельно выделили медицинские услуги в учреждениях гражданского здравоохранения. На всех осуждённых с начала года потратили 1 миллион 300 тысяч. Из них на 202 процедуры за три месяца для Сенцова пришлись 45 тысяч рублей.

«ФСИН России принимаются все необходимые меры по поддержанию состояния здоровья Олега Сенцова», – заявляют в ведомстве, подчёркивая, что лечебную смесь и необходимые препараты режиссер принимает регулярно, их нехватки в медчасти нет.

О потерянных 30 килограммах адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал 8 августа. После очередного посещения клиента он отметил анемию, снижение гемоглобина, проблемы с сердцем и редкий – до 40 ударов в минуту – пульс. УФСИН в тот же день опровергло информацию об ухудшении здоровья. Тем не менее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письма самого Олега сообщает, что все «катастрофически плохо».

Украинский режиссёр Олег Сенцов осуждён на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. Наказание он отбывает в исправительной колонии «Белый медведь» в Лабытнанги. 14 мая 2018 года он объявил о бессрочной голодовке в попытке добиться освобождения всех украинских политзаключённых. Вопрос его обмена на российского заключённого Украина поднимала не единожды. Его судьба активно беспокоит международную общественность. Накануне в разговоре с французским лидером Владимир Путин пообещал обеспечить «срочное информирование» о его здоровье. При этом Кремль в своём пострелизе вовсе не стал упоминать режиссёра, сделав акцент на других темах обсуждения.