Автобус на КАД дымил, а грузовик полыхал вместе с асфальтом

Две крупные машины – автобус и грузовик – сегодня напустили дыма на КАД вокруг Петербурга.

Утром 11 августа на внутреннем кольце перед въездом на вантовый мост задымился «ПАЗ». Пожара, судя по всему, не было. Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предположили, что у автобуса заклинило тормозные колодки.

А вот тушить «КАМАЗ» под вечер выехали целых три пожарных расчёта. Сначала пламя сбить пытался то ли сам водитель, то ли очевидцы, но не смогли, рассказывают в «ДТП и ЧП». На кадрах, снятых очевидцами, заметно, что пламя осело даже на асфальт.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов на 53-й километр внутреннего кольца (у поста ГИБДД между Мурманским шоссе и вантовым мостом) поступил в 17:58. У грузовика полностью выгорела кабина. 12 пожарных на трёх машинах ликвидировали возгорание в 18:23.

Никто не пострадал.

Напомним, сегодня днём на КАД наблюдались крупные пробки из-за дорожных работ и аварий. Сейчас заторы сохраняются перед горевшим «КАМАЗом» и, уже привычно, на участках с ограничениями движения на севере.