Гребенщиков рассказал, что думает о певице Монеточке

Российский музыкант Борис Гребенщиков высказал своё мнение о творчестве молодых исполнителей, пишет 11 августа «Газета.Ru».

«Что-то нравится, что-то не очень. Например, было предложение, чтобы Монеточка спела со мной дуэтом в титровой песне третьей части фильма «Гоголь» Егора Баранова (а его фильмы мне всегда нравились). Но не сложилось. Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму», — рассказал музыкант в интервью газете Metro.

Среди более старших исполнителей, признался Гребенщиков, ему нравятся некоторые песни Васи Обломова.

«Он чудесный, умница: и сердце, и голова в правильном месте, – отметил музыкант. – Но таких, к сожалению, мало».

На днях, напомним, творчество певицы Лизы Монеточки оценил лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, вступив в дискуссию с Земфирой.