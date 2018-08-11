Французский регбист после матча несколько раз потерял сознание и умер

Регбист клуба «Орийак» второго французского дивизиона Луи Файфровски скончался после получения травмы в товарищеском матче, сообщает 11 августа NEWSru.com со ссылкой на Lamontagne.fr.

Трагедия произошла накануне вечером в городе Орийак. Во время встречи с клубом «Родез» во втором тайме 21-летнего Файфровски пришлось заменить после столкновения.

В сопровождении медицинской бригады спортсмен покинул поле и вернулся в раздевалку. Там он терял сознание несколько раз. По предварительным данным, у него оказалась травма головы. На стадион прибыла дополнительная бригада медиков, но несмотря на все усилия врачей спасти юношу не удалось.

Точная причина его смерти станет известна после вскрытия.