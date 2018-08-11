Альтернативу GPS намерен разработать Пентагон

Министерство обороны США в планах развития своего нового подразделения — космических войск — поставил цель развивать альтернативные системы глобального позиционирования и навигации на случай, если действующая спутниковая система GPS будет подавлена. Об этом говорится в отчете Пентагона, пишет 11 августа РБК.

«Усилия Министерства [обороны] по развитию [космического] потенциала будут сосредоточены на <...> альтернативных [системах] позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS», — следует из документа.

В перспективе американские военные должны будут создать четыре подразделения в своих космических силах: боевое командование, агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав Воздушно-космических сил, агентство по космическому развитию, а также силы космических операций. Работа подразделений будет нацелена на отражение помех в специализированных военных спутниковых коммуникациях, на расширение возможностей глобальных навигационных систем и проч.

В середине июня президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону создать в стране новый вид вооружений — военно-космические силы. Глава государства пояснил, что космос относится к важнейшим вопросам национальной безопасности. Он подчеркнул, что США должны обеспечить свое господство в космосе.

В минувший четверг, 9 августа, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские военные успешно продвигаются по президентскому указу. «Теперь пришло время вписать новую великую главу в историю наших вооруженных сил, пришло время готовиться к новому полю сражения… Пришло время создать Космические войска Соединенных Штатов», — сказал он.