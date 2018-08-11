СМИ назвали причину смерти депутата Госдумы Коровникова

Депутат Государственной думы, член думского комитета по обороне Александр Коровников, умерший поздно вечером 10 августа на 64-м году жизни, побывал во многих горячих точках за свою жизнь и страдал от тяжёлой болезни, пишет 11 августа со ссылкой на СМИ «Газета.Ru».

Его похороны состоятся в воскресенье, сообщает «Полит.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«С сожалением, с болью в сердце мы восприняли данную трагедию, которая с ним произошла. Откровенно говоря, для меня это было неожиданное известие. Я выражаю искренние соболезнования всем родным, близким Александра Коровникова», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Коровников был почётным работником Счетной палаты России, почётным сотрудником МВД РФ, работал в Совете Федерации. За свои заслуги он был награжден 30 медалями СССР и РФ.