«Фонтанка-SUP»: сотни сапсёрферов захватили петербургскую воду

Пасмурное небо не помешало старту третьего международного фестиваля сёрфинга с веслом «Фонтанка-SUP — 2018». Из 890 зарегистрированных участников на воду спустились более 500. Сапсёрферы из Финляндии, Кипра, Белоруссии, Украины, Польши и России преодолеют восьмикилометровый маршрут по историческом центру Петербурга.

Любители покатушек по водной глади начали собираться у павильона Росси на набережной Мойки уже в восемь утра. Неспешно проходили регистрацию, получали стартовые номера, а затем скидывали с себя повседневную одежду и из обычных людей превращались в супергероев.

В этом году темой фестиваля стал карнавал Мира: участникам предложили перевоплотиться в борцов со Злом. Например, на доски встали человек-паук и Дэдпул.

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко

Сёрферы не только изменили свою внешность, но и замаскировали средства передвижения: стол с чайником в стиле безумного чаепития, уменьшенная копия футбольного поля с воротами и гигантским мячом, маскирующим человека. Городские водоёмы в этом году испытают также два SUP-дракона, каждый из которых по 15 метров длиной и вмещает по 22 человека.

Напоминаем, что самые креативные участники получат призы от партнёров фестиваля за лучший костюм и оформление доски. Спецноминация предусмотрена для сапсёрферов, предпочитающих гулять по воде со своими домашними питомцами, – «Я и ценный пассажир».

Отдельный приз за «Самое вдохновляющие выступление» подготовил наш инновационный партнер – компания «Газпром нефть».

К 10:30 все супергерои спустились на воду. Акватории Мойки в зоне старта хватило всем. Участники, дожидаясь официального открытия, размялись, чтобы согреться и войти в форму.

Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков отметил, что «Фонтанка-SUP» прекрасно подходит Петербургу и городу по душе. Прогулка по рекам и каналам «соединяет нас с нашей историей, нашим прошлым», – отметил он и дал старт третьему фестивалю «Фонтанка-SUP».

К слову, после торжественной части, главред встал на доску и присоединился к колонне. Напутствия участникам дали и председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, представители петербургских школ сапсёрфинга, партнеры и друзья фестиваля.

Под бодрую дробь барабанного шоу колонна двинулась к Фонтанке. Напомним, 8 километров маршрута пройдут под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Самая зрелищная часть придётся ориентировочно на 12:30. На Итальянском мосту у Спаса на Крови карнавал встретят Адмирал фестиваля и почетные гости. Финиширует колонна в точке старта — у павильона Росси в районе 13:00 – 13:30.

Все участники, вышедшие на воду со стартовыми номерами, застрахованы. За заплывом пристально следят команда профессиональных спасателей и бригада скорой помощи. Те, кто почувствуют усталость, смогут сойти с дистанции. На пристани набережной Крюкова канала, в районе дома 20, будет дежурить автобус, он соберёт преждевременно финишировавших и доставит их в стартовый городок.

«Фонтанка» рекомендует точки, откуда будет удобнее всего следить за супергероями на досках, и приглашает участвовать в конкурсах.

#fontankasup #впитереплыть #фонтанкаsuperhero

Организаторы праздника также запускают массовый фотоконкурс, в котором может участвовать любой желающий. Все просто, нужно выложить в соцсети свои фото с нашего карнавала с хештегами #fontankasup #впитереплыть. Автор фотографии, набравшей наибольшее количество лайков до момента награждения (14:30 12 августа), тоже получит приз.

Не забывайте, что итоги еще одного фотоконкурса «Фонтанка-SUP» будут подведены на фестивальной сцене в момент награждения.

Мы будем искать самые крутые фотографии по тегу #фонтанкаsuperhero на падлборде из любых, а лучше – самых необычных точек земного шара, где доводилось побывать на сапе.

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

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Информация о партнерах фестиваля – по ссылке.