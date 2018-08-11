Избитого в ярославской ИК-1 Макарова взяли под госзащиту. Отвечает за неё начальник колонии

Заключённый Евгений Макаров, который подвергся пыткам в колонии №1 Ярославля, получил статус потерпевшего и государственную защиту. Об этом 11 августа сообщили в юридическом фонде «Общественный вердикт».

Как рассказали общественники в Facebook, постановление о признании Макарова потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 заключённому вручили ещё 8 августа. В новом статусе его ещё не допрашивали, но в связи с уголовным делом предоставили государственную защиту. В соответствующем постановлении указано, что обеспечивать её будет начальник колонии №8, в которой сейчас находится Макаров. Конкретные меры безопасности в документе не указаны.

По закону «О государственной защите», ответственный орган может требовать от подзащитного соблюдения всех условий и законных распоряжений, которые связаны с применением этих мер. Применительно к заключённым это может быть как перевод из одного места содержания под стражей в другое, так и раздельное содержание защищаемого лица и источника угрозы.

Адвокат посещал Макарова накануне. Как уточняют правозащитники, Макаров остаётся в штрафном изоляторе, куда его выдворили по распоряжению руководства ИК-8. После перевода ШИЗО его ограничивают не впервые.

Об издевательствах над Евгением Макаровым стало известно в июле 2018 года после публикации «Новой газеты» видеозаписи из комнаты воспитательной работы в ярославской колонии №1. Пыткам заключённого подвергали за год до этого, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас задержаны 12 из 18 предполагаемых участников. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках.