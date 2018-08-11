Дети уехали в кювет в Подмосковье. Шестеро в больнице. Водитель умер до ДТП

Микроавтобус, перевозивший детей из подмосковного пансионата «Бекасово», попал в ДТП 11 августа в Наро-Фоминском районе Московской области. Как сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, водитель погиб, шесть несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Тяжёлых травм у них нет.

По предварительным данным полиции, смерть водителя не связана с ДТП: ему стало плохо, он потерял управление и съехал в кювет.

В СМИ звучат предположения о том, что у мужчины были проблемы с сердцем и оторвался тромб. Точную причину его смерти установят медики.

Кадр из видео на YouTube-канале Россия 24

Дети ехали в Нижний Тагил, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«23 ребёнка отдыхали в Бекасовском санатории. Автобусом, в котором было 23 ребенка и два сопровождающих, их везли на станцию Нара для того, чтобы посадить в электричку, отправить в Москву – в 16:00. Билеты на поезд до Нижнего Тагила. Дети из Нижнего Тагила», – сообщили в министерстве образования Московской области.