«Метрострой» объяснил банкротный иск отсутствием денег для Фрунзенского радиуса

В ОАО «Метрострой» не видят повода для беспокойства из-за требований налоговой инспекции признать ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой» банкротом. Строительство метро продолжится, а компания решит свои проблемы с ФНС. Об этом «Фонтанке» рассказали в головном «Метрострое» 11 августа.

«Проверка обоснованности обвинения ФНС займет 2-3 месяца, и только после этого можно будет говорить утвердительно о банкротстве. Однако на данный момент объективных признаков банкротства нет. Предприятие работает на строительстве объектов Фрунзенского радиуса, обладает необходимым кадровым составом, техникой и оборудованием. Видимых причин для процедуры банкротства нет», – сообщили в «Метрострое».

Кроме того, в компании отметили, что долги, имеющиеся у ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой», образовались по причине того, что данная линия не финансировалась более года. В августе финансирование строительства Фрунзенского радиуса возобновилось.

«Это позволит развернуть строительно-монтажные работы и обеспечить подрядные организации необходимым финансированием. У нас нет сомнений, что подрядчики, имеющие задолженности перед налоговыми органами, уладят налоговые претензии и продолжат работы на строительстве объектов метрополитена», – добавили в ОАО «Метрострой».

«Исключением» среди своих подрядчиков, которые смогут решить проблемы с налоговой, главный прокладчик городского метро назвал только ЗАО «СМУ-11 Метрострой», в отношении которого действует процедура внешнего наблюдения. Банкротный иск, который был удовлетворен Арбитражным судом Петербурга, к предприятию также подала налоговая инспекция из-за недоимки в размере 1 млрд рублей. В «Метрострое» сообщили, что по принятию окончательного решения о ликвидации компании все объекты, на которых она работает, будут переданы другим подрядчикам. Для сохранения коллектива, работавшего на таких объектах, как станция «Спортивная», станция «Адмиралтейская», вторая сцена Мариинского театра и многих других, специалистам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» будет предложено трудоустройство в другие организации.

«ОАО «Метрострой» не видит причин для паники, наоборот, активно продолжает возводить объекты метрополитена, а именно: участок Фрунзенского радиуса, Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий», – подытожили в компании.

Ранее налоговая инспекция подала банкротный иск к ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой», сумма требований составила 96 млн рублей. Суд принял заявление к рассмотрению. Еще один банкротный иск, но уже к ЗАО «Управление-15 Метрострой», к рассмотрению пока не принят.