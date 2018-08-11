СК задержал дебошира, который в Хабаровске прорывался в кабину самолёта

В Хабаровске пассажир авиалайнера попытался ворваться в кабину пилотов. ГСУ СК по поручению председателя комитета возбудило уголовное дело по факту хулиганства и противоправных действий в отношении сотрудников полиции, сообщается 11 августа на сайте Следственного комитета.

Инцидент произошёл 9 августа, следователи узнали о нём из СМИ. Пассажир самолёта, направлявшегося из Хабаровска в Красноярск, при подготовке ко взлёту начал вести себя агрессивно и решил проникнуть в кабину пилотов. Его задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Хабаровска. Там он не успокоился и принялся оскорблять полицейских.

Председатель СК поручил «тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жесткую правовую оценку действиям авиадебошира», отмечается в сообщении.

Следствие приняло меры к розыску буйного пассажира, и он был задержан в Красноярске. Вскоре его доставят в Хабаровск для избрания меры пресечения.