ФСО потребовала у Ярмольника 800 тыс. руб. за разбитый «Мерседес»

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной службы охраны к актёру Леониду Ярмольнику. Два года назад Ярмольник попал в ДТП с принадлежащим ФСО автомобилем Mercedes, никто не пострадал. Теперь ведомство требует через суд взыскать с него более 800 тысяч рублей. Первое слушание по иску назначено на 21 августа. Об этом 11 августа сообщает РБК, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

По словам Ярмольника, страховая компания уже возместила ФСО ущерб за разбитый «Мерседес», сумму он не уточнил. «Уже рассчитались с ними два года назад. Они что-то еще придумали. Это обычное дело. Мои юристы разберутся», – сказал Ярмольник.

«Меня смущает то, что машину ФСО на ремонт кузова сдали 21 января 2017 года, а 22 января уже ее получили из ремонта», – отметил актёр.