«Общая боль»: жена Семака рассказала о состоянии мужа после разгрома «Зенита»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, как семья переживает поражение петербургской команды в Минске. Состояние мужа после игры она сравнила с последствиями аварии.

Настроениями после матча с белорусским «Динамо» Анна Семак поделилась в Instagram 11 августа. По её словам, предчувствие опасности возникло ещё до того, как она увидела счёт на последней минуте игры. Аналогичным образом душевная связь супругов сработала, когда Сергей попал под машину в Париже.

«Проверяю телефон: «Динамо – Минск» – «Зенит», последняя минута матча, 4:0... Представляю, что чувствует в эти минуты муж, и сердце медленно превращается в тартар, политый лимонным соком», – образно рассказала Анна. И добавила, что в телефонном разговоре муж был краток: «Плохо». От худшего, как она предполагает, уберёг тренерский иммунитет.

«Оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие», – закончила Анна.

«Зенит» играл с белорусским «Динамо» в Минске 9 августа. Петербургский клуб пропустил четыре мяча и не забил ни одного. Тренер команды Сергей Семак после игры сказал, что в футболе случается всякое, но вернуться в игру возможно. Ответная встреча пройдет 16 августа в Петербурге на «Петровском».