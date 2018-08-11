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Спорт
11.08.2018 15:02
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«Общая боль»: жена Семака рассказала о состоянии мужа после разгрома «Зенита»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, как семья переживает поражение петербургской команды в Минске. Состояние мужа после игры она сравнила с последствиями аварии.

Настроениями после матча с белорусским «Динамо» Анна Семак поделилась в Instagram 11 августа. По её словам, предчувствие опасности возникло ещё до того, как она увидела счёт на последней минуте игры. Аналогичным образом душевная связь супругов сработала, когда Сергей попал под машину в Париже.

«Проверяю телефон: «Динамо – Минск» – «Зенит», последняя минута матча, 4:0... Представляю, что чувствует в эти минуты муж, и сердце медленно превращается в тартар, политый лимонным соком», – образно рассказала Анна. И добавила, что в телефонном разговоре муж был краток: «Плохо». От худшего, как она предполагает, уберёг тренерский иммунитет.

«Оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие», – закончила Анна.

 

Говорят, что со временем супруги становятся друг на друга похожи, кроме того, между ними формируется особая духовная связь и часто люди интуитивно чувствуют, когда с любым что-то случается. У меня есть привычка отключать звук на мобильном телефоне, сложившаяся ещё с тех времён, когда рядом спал младенец, теперь это обстоятельство частенько мешает людям оперативно со мной связаться. Я обнаружила, что в те моменты, когда звонит мой муж, я как бы случайно тянусь за телефоном – достаю его из сумки, заднего кармана джинсов – всегда находится причина встрепенуться, если срабатывает этот незримый сигнал. Так очень часто было и в моменты опасности. Нарастающая тревога, необъяснимая маета, тяжело дышать... Что происходит? Звоню Сергею, он не берет трубку. Вылетаю из Мюнхена в Париж, где мы должны были встретиться и провести вместе несколько дней отпуска. Тревога все сильнее, чувствую, как немеют пальцы, с ним что-то случилось – он всегда звонит, зная, что я в самолете... Прилетаю, снова длинные гудки, наконец слышу голос: – Куда ты пропал? Я чуть с ума не сошла! – Не волнуйся, все уже хорошо. Я попал под машину, переходя дорогу, виноват был водитель, сорвавшийся с места на переходе, а в тот момент, когда ты звонила приехала «Скорая» и я не хотел тебя пугать... Недавний случай. Я далеко от дома, снова нестерпимая душевная тоска, заполняющая все мое естество, как вода заполняет тонущий корабль, проверяю телефон: «Динамо – Минск» – «Зенит», последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком. Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок: – Как ты? – Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть ещё хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее.

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

«Зенит» играл с белорусским «Динамо» в Минске 9 августа. Петербургский клуб пропустил четыре мяча и не забил ни одного. Тренер команды Сергей Семак после игры сказал, что в футболе случается всякое, но вернуться в игру возможно. Ответная встреча пройдет 16 августа в Петербурге на «Петровском».

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