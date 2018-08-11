Солнце «почернело» в полдень, его сняли в Сибири
Частичное солнечное затмение наблюдали на планете Земля днем 11 августа. На севере, в том числе в Петербурге, увидеть затемнённый солнечный край можно было только с помощью оптики.
Фотографиями усеченного солнечного диска в соцсетях делятся сибиряки. Затмение было видно в Красноярске, Новосибирске, Ангарске, Хабаровске и других городах. Пик пришёлся на 12:46 по Москве, уточняют в погодном центре «Фобос». Затмение началось в 11 утра над Канадой и закончилось в 14:30 над Китаем.
Солнце похожее на яблоко 🍎 от Apple #затмение#Хабаровск#Лето2018
Публикация от Ирина (@kapralova_irina)
Граница видимости прошла через центральные области России – Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Пензенскую и Саратовскую. В Петербурге затмение было «очень малой фазы, при которой на северном крае диска Солнца появился ущерб, заметный только при большом увеличении».
Публикация от Фидипп Медведев (@fidippmedvedev)
В конце июля во всем мире можно было наблюдать «кровавую» Луну – земной спутник накрыла тень от планеты. Одновременно Земля прошла между Солнцем и Марсом. Такое совпадение бывает раз в 25 тысяч лет.