Солнце «почернело» в полдень, его сняли в Сибири

Частичное солнечное затмение наблюдали на планете Земля днем 11 августа. На севере, в том числе в Петербурге, увидеть затемнённый солнечный край можно было только с помощью оптики.

Фотографиями усеченного солнечного диска в соцсетях делятся сибиряки. Затмение было видно в Красноярске, Новосибирске, Ангарске, Хабаровске и других городах. Пик пришёлся на 12:46 по Москве, уточняют в погодном центре «Фобос». Затмение началось в 11 утра над Канадой и закончилось в 14:30 над Китаем.

Граница видимости прошла через центральные области России – Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Пензенскую и Саратовскую. В Петербурге затмение было «очень малой фазы, при которой на северном крае диска Солнца появился ущерб, заметный только при большом увеличении».

#Иркутск #Затмение Публикация от Фидипп Медведев (@fidippmedvedev) 11 Авг 2018 в 4:16 PDT

В конце июля во всем мире можно было наблюдать «кровавую» Луну – земной спутник накрыла тень от планеты. Одновременно Земля прошла между Солнцем и Марсом. Такое совпадение бывает раз в 25 тысяч лет.