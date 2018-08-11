Пробки в Петербурге: на КАД самосвал засыпал дорогу, в Репино «синхронно улетели в кювет»

Несколько многокилометровых пробок образовались на окраинах Петербурга к настоящему моменту, большинство – на КАД.

На севере КАД пробки в оба направления днём 11 августа достигли 7,6-7,7 километра, между Горским и Выборгским шоссе, сообщает одноимённый сервис «Яндекса». Пробки здесь собираются каждый день из-за ограничений в связи с дорожными работами: кольцо готовят к расширению, и для проезда в каждую сторону оставлено только по одной полосе.

Сегодня ещё «помогло» ДТП. Ровно на развязке с Выборгским шоссе, по словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», самосвал «потерял всё», точнее контейнер с мусором.

5-километровую получасовую пробку на внешнем кольце от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе тоже спровоцировали дорожные работы и авария. В районе пересечения с Волхонским шоссе, по словам нашего читателя, столкнулись три автомобиля. На место прибыли карета скорой помощи и два пожарных расчёта. В одной из машин был ребёнок, врачи осмотрели его и пришли к выводу, что он не пострадал.

Пробка на Зеленогорском шоссе к 13:23 достигла 3,7 километра, от станции Репино до станции Комарово. В ней, по данным «Яндекс.Пробок», автомобилисты теряли 24 минуты, что на 20 минут больше обычного. Очевидцы в «ДТП и ЧП» пишут, что «в Репино машины синхронно улетели в кювет».

Одновременно пробка такой же длины, 3,7 километра, наблюдалась на Московском шоссе – от поворота к заводу Foxconn до АЗС «Газпромнефть». Этот участок часто бывает перегружен, кроме того в «Яндекс.Картах» пользователи отметили аварию.